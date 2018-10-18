В США мужчину, который поджег мечеть, приговорили к 25 годам тюрьмы
16:57, 18 октября 2018Ислам
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В результате пожара мечеть выгорела полностью / islam-today.ru
В США огласили приговор в отношении преступника, который поджег мечеть из ненавистнических побуждений.
Как соообщает Islam-today, инцидент произошел в январе в городе Виктория, штат Техас. В результате поджога мусульманский храм выгорел полностью.
Поджигателем оказался 25-летний местный житель Марк Перез. Обвинительный приговор в его отношении был вынесен еще этим летом, однако меру наказания объявили только сейчас - 24 с половиной года тюрьмы.
Пока шел судебный процесс, местной мусульманской общине с помощью пожертвований удалось полностью восстановить мечеть. Поступали пожертвования со всего мира - в общей сложности, мусульманская община Виктории получила более миллиона долларов.
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