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В США мужчину, который поджег мечеть, приговорили к 25 годам тюрьмы

16:57, 18 октября 2018
Ислам
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В результате пожара мечеть выгорела полностью / islam-today.ru

Как соообщает Islam-today, инцидент произошел в январе в городе Виктория, штат Техас. В результате поджога мусульманский храм выгорел полностью. 

Поджигателем оказался 25-летний местный житель Марк Перез. Обвинительный приговор в его отношении был вынесен еще этим летом, однако меру наказания объявили только сейчас - 24 с половиной года тюрьмы.

Пока шел судебный процесс, местной мусульманской общине с помощью пожертвований удалось полностью восстановить мечеть. Поступали пожертвования со всего мира - в общей сложности, мусульманская община Виктории получила более миллиона долларов.

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