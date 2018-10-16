В Канаде сняли фильм о школьниках-мусульманах

Канадский кинорежиссер Венди Роуленд решила наглядно показать, что приходится пережить школьникам-мусульманам, регулярно сталкивающимися с исламофобией, в том числе, в стенах учебных заведений.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на "Toronto News", в центре сюжета документальной картины под названием "14-летние мусульмане" - жизненные истории троих канадских подростков из мусульманских семей.

Режиссер отмечает, что за актуальную тему она решилась взяться, поскольку сама является матерью детей-подростков, которым, как и всем, приходится сталкиваться с разного рода давлением со стороны сверстников.

"И это при том, что мы не являемся мусульманами", - говорит Роуленд.

Режиссер призналась, что больше всего во время съемок ее удивило, насколько по-взрослому мыслят школьники-мусульмане, которые прекрасно осознают, что им необходимо в любой ситуации оставаться образцом поведения, поскольку в обратном случае окружающие запомнят именно это.