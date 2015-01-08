Муфтий Украины: Расстрел Charlie Hebdo - шок для мусульман Европы

Преступление в Париже 7 января стало шоком для всего европейского мусульманского сообщества. Об этом заявил муфтий мусульман Украины Саид Исмагилов.

"От имени мусульман Украины высказываю соболезнования родственникам всех погибших сегодня журналистов журнала Charlie Hebdo в Париже. Несмотря на то, что журнал публиковал карикатуры на пророка Мухаммада (мир ему!), что, несомненно, оскорбляет религиозные чувства мусульман, такие вопросы должны решаться цивилизованным способом в правовом поле каждой конкретной страны. Господь им судья. Ислам не позволяет устраивать насилие, убийства и беззакония, поэтому сегодняшнее преступление стало шоком для всего европейского мусульманского сообщества", - заявил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что "мы не знаем, были преступники мусульманами или нет, связано это с карикатурами или связано с внешнеполитической позицией Франции, но нам очень неприятно, что в очередной раз обвиняют ислам и мусульман". "Даже если окажется, что преступники считают себя мусульманами, мы - мусульмане Европы - осуждаем такие действия", - подчеркнул Исмагилов.

Он призвал журналистов "не следовать призывам тех, кто предлагает во всех странах публиковать карикатуры на пророка Мухаммада". "Особо это актуально для Украины, где взаимопонимание и дружба между мусульманами и всеми другими нашими украинцами очень важна на фоне информационной и вооруженной войны против нашей страны. Мне кажется абсолютно не случайным призыв Ходорковского к публикации карикатур на нашего пророка", - сказал он.

Муфтий призвал быть корректными и не разжигать обиды "из-за преступлений отдельных личностей".

Напомним, сегодня утром во время нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже были убиты 10 сотрудников журнала и двое полицейских. Среди погибших - главред издания, числившийся в черных списках Аль-Каиды за карикатуры на пророка Мухаммеда.

Журнал Charlie Hebdo получил скандальную известность после публикации карикатур на почитаемого мусульманами пророка Мухаммеда.

В ноябре 2011 года офис Charlie Hebdo был уничтожен огнем за несколько часов до появления в газетных киосках специального выпуска журнала с изображением пророка Мухаммеда. После этого редакция переехала в новое охраняемое здание, которое и подверглось сегодня вооруженному нападению. Однако публиковать на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда журнал Charlie Hebdo после нападения 2011 года не прекратил.

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