Власти Китая узаконили «лагеря перевоспитания» для мусульман

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района внесли поправки в местное законодательство по противодействию экстремизму.

В соответствии с поправками, отныне местные власти наделяются полномочиями по созданию так называемых "лагерей перевоспитания" для мусульман, о которых регулярно сообщают СМИ и международные правозащитные организации, передает Islam-today.

Отмечается, что поправки эти основаны на конституции КНР и законе КНР о противостоянии терроризму, а также «с учетом реалий автономного района с целью сдерживания и ликвидации экстремизма».

«Народные правительства выше уездного уровня имеют право создавать образовательные и коррекционные организации и контролирующие отделы, включая центры профессиональной подготовки и учебно-подготовительные центры для обучения и изменения людей, которые подверглись влиянию экстремизма», - отмечается, в частности, в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в конце августа эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации опубликовали доклад, согласно которому находиться в «лагерях перевоспитания» в данный момент могут до миллиона уйгуров.