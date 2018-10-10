В Индонезии дисквалифицировали слепую мусульманку с Азиатских Пара игр из-за хиджаба

Индонезийские мусульмане единодушно поддержали слепую дзюдоистку по имени Мифтахуль Джанна, дисквалифицированную с Азиатских Пара игр за хиджаб.

21-летняя приверженка ислама расплакалась, когда судья дисквалифицировал девушку на основании правила, введенного всего лишь за день до поединка, сообщает Islam-today.

Хиджаб дзюдоисткам запретили носить из соображений безопасности. На протяжении 10 месяцев мусульманка тренировалась, чтобы выступить на престижном турнире в категории до 52 кг. Однако только в день события спортсменке сказали, что в хиджабе она выступать не сможет.

В социальных сетях девушку поддержали.

«Ты – настоящая победительница! – написал один из пользователей. – Держись за свой хиджаб и не снимай его».

Примечательно, что, например, в каратэ у девушек проблем с ношением хиджаба не возникает: ведущие федерации этого боевого искусства позволяют мусульманкам выступать в головном уборе.