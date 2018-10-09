В Японии создали «мобильную мечеть»

В префектуре Тиба, Япония, создали «мобильную мечеть», позволяющую мусульманам региона Канто совершать коллективный намаз.

Проект был разработан в преддверии Олимпиады и Паралимпиады в Токио, которые пройдут в 2020 году, сообщает Islam-today.

При этом когда мечеть едет по дороге, она выглядит как обыкновенная фура длиной 12 м и шириной 2,5 м. Но после парковки всего за несколько минут грузовик превращается в помещение шириной 6 м с молельной комнатой общей площадью 48 м, вмещающей больше 50 человек. Храм на колесах оснащен кондиционером и запасом воды для омовения.

Идея «мобильной мечети» воплощает японскую концепцию омотенаши (философия душевного гостеприимства, которая направлена на предвосхищение желаний гостей и формирование максимально комфортных условий).

«Я буддист, однако хотел создать среду, чтобы все могли помолиться с легкостью», - поясняет Ясухару Иное, председатель комитета по разработке мечети на колесах.

В будущем прогнозируется появление второй такой мечети в стране.