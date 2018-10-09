В США мусульмане, которых уволили из-за намаза, вернулись на работу

Через несколько дней после того, как группа приверженцев ислама была отстранена от работы в аэропорту Миннесоты, США, за совершение намаза, сотрудников убедили вернуться.

Как сообщает Islam-today, в клининговой службе, которая сотрудничает с авиаперевозчиком Delta, работала бригада из 7 мусульман, в чьи обязанности входила уборка самолетов после высадки пассажиров. Во время перерывов работники-мусульмане старались совершать намаз. Обнаружив это, их руководитель начал оскорблять уборщиков и отобрал у них служебные бейджи. Сдав бейджи и униформу, мусульмане обратились в профсоюз и к правозащитникам.

Тогда работодатель U.S. Aviation, опасаясь огласки и возможных судебных исков за дискриминацию по религиозному признаку, стал отрицать, что приверженцев ислама увольняли.

Профсоюз работников аэропорта также организовал забастовку с требованием улучшить условия труда. После этого компания U.S. Aviation сумела убедить отстраненных сотрудников-мусульман вернуться на свои рабочие места. Их начальник при этом был уволен, и проблем с намазом больше не возникнет, говорят в компании.

Профсоюз работников аэропорта, в свою очередь, планирует добиться повышения зарплаты для своих членов.