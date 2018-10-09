В Саудовской Аравии в этом году совершили Умру уже почти 300 тысяч мусульман

С начала 2018 года власти Саудовской Аравии выдали желающим совершить малое паломничество 282 124 визы.

Об этом со ссылкой на данные Министерства Хаджа и Умры КСА сообщает Islam-today.

Отмечается, что в данный момент в королевстве находятся 87 232 верующих, прибывших на Умру, большая их часть – совершает ритуалы малого паломничества в Мекке.

Больше всего желающих совершить Умру – среди жителей Пакистана, соответствующие визы получили 46 202 жителей исламской республики. Далее следуют Индия - 25 580 человек, Индонезия - 5853, из Шри-Ланка – 2663 и Иордания - 2585.