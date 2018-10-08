В Великобританию на форум приехали 38 тысяч мусульман-ахмади из 110 стран

В Британии прошел ежегодный съезд Ахмадийской мусульманской общины, выступающей с идеей мирного альтернативного всемирного халифата, который призван прекратить войны и кровопролития, возродить нравственность, справедливость и мир.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на religionnews, ежегодные съезды «Джальса Саляна» считаются самым важным религиозным мероприятием Ахмадийской мусульманской общины (или Ахмадие). В этом году съезд прошел в пригороде Лондона и собрал 38 тысяч мусульман-ахмади, съехавшихся из 110 стран мира. Многие из них остановились в палаточном городке близ скромного здания Oakland Farm в Гэмпшире, где поселился на время съезда нынешний халиф, чтобы быть поближе к нему.

Ежегодные съезды мусульман-ахмади с целью укрепления веры и всеобщей гармонии, дружбы и солидарности проводятся по заветам великого мирзы Гулама Ахмада, основавшего это движение в 1889 году. Ахмади считают его "пророком Всевышнего, Обетованным Мессией, ниспосланным правоверным, чтобы возродить истинное учение во всей его чистоте, истребить фанатизм и экстремизм, очистить ислам от искажений и нововведений".

При этом самих себя ахмади считают вестниками и тружениками возрождения и мирного распространения ислама. После смерти мирзы Гулама Ахмада, движение возглавляется сменяющими друг друга халифами и за это время распространилось в более чем 200 странах мира. С 2003 года Ахмадийскую мусульманскую общину возглавляет пятый халиф – мирза Масрур Ахмад. На сегодня число мусульман-ахмади по всему миру достигает примерно 10-20 миллионов человек. Все они сплочены и строго подчиняются единому центру во главе с халифом. Многие мусульмане считают Гулам Ахмада лжепророком, а его последователей еретиками.