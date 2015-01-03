3 января мусульмане отмечают рождение пророка Мухаммеда (Мавлид ан-Наби)

В ночь со 2 на 3 января мусульмане всего мира празднуют рождение порока Мухаммеда. Его стали отмечать лишь спустя 300 лет после прихода ислама, а поскольку точная дата рождения пророка неизвестна, Мавлид был приурочен ко дню его смерти (12-му числу месяца Раби аль-Авваль), что накладывает отпечаток на характер торжества, сообщает РИА Новости.

Пророк Мухаммед родился около 570 года в Аравии, в городе Мекке, в доме своей матери, недалеко от храма Каабы. Он рано остался сиротой, с детства ему приходилось трудиться, чтобы не быть лишним ртом у родственников. Став юношей, Мухаммед прославился своей честностью, доброжелательностью и надежностью во всех делах, которыми занимался. Эти качества обратили на него внимание богатой вдовы Хадиджи, которая вскоре стала его женой.

После многолетних духовных поисков и молитв в ночь на 27 число месяца Рамадана 610 года Мухаммед узнал, что он избран посланником Аллаха и призван нести людям новую религию – ислам.

Он проповедовал всего 22 года, и за эти годы ислам стал религией значительной части Аравии и вышел за ее пределы. А через 60 лет после смерти пророка он распространился от Испании до Китая и стал мировой религией.

Жизнь пророка Мухаммеда считается руководством для каждого мусульманина: Коран содержит общие принципы, составляющие фундамент ислама, а это — пример жизни по законам ислама, которым должны руководствоваться мусульмане во все века. Поэтому каждый, кто считает себя мусульманином, должен хорошо знать жизнеописание пророка.

Обычно Мавлид ан-Наби отмечают скромно, но с благочестием и воодушевлением. Считается, что тот дом, где читают Салават (молитвы о пророке) и мавлиды, очищается и освящается. И каждый присутствующий при совместном поминании благородных деяний пророка и возвеличивании Всевышнего получает сауаб – небесную награду и на Судном дне обязательно получит помощь от самого Мухаммеда.

Ежегодно везде, где есть мусульманские общины, в этот день проходят поэтические встречи, конкурсы и концерты.

А самым благочестивым делом во время празднования Дня рождения пророка может стать посещение его могилы в Медине и совершение молитвы в его мечети. А те, кому это не удается, читают молитвы, посвященные Мухаммеду, в мечети и дома.

По сообщению Исламского портала наступивший год ознаменуется редким явлением, которое происходит всего лишь один раз в 33 года: в 2015 году мусульмане дважды отметят Мавлид – сегодня 3 января и 24 декабря.

По данным астрономов, это произойдет из-за того, что год хиджры в мусульманском календаре короче обычного на 11 дней. Поэтому знаменательные даты, выпавшие на первые 11 дней года, повторятся еще в его конце. Последнее подобное совпадение произошло в 1982 году, а в следующий раз это случится в 2047 году.