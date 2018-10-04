В Йемене на массовой свадьбе поженились 200 мусульманских пар

В районе Аль-Хоха йеменской провинции Ходейда состоялась массовая свадьба, организованная гуманитарной организацией «Красный полумесяц» из ОАЭ и приуроченная к празднованию 100-летия со дня рождения отца-основателя ОАЭ шейха Зайеда бин Султана.

В рамках мероприятия в брак вступили 200 пар, сообщает Islam-today.

Как отметили представители благотворительной организации, цель подобных акций - сохранение социальной и психологической стабильности молодого населения Йемена, так, чтобы в дальнейшем они могли способствовать восстановлении разрушенной войной страны.

Запланировано проведение массовых свадеб для 2400 пар по всей стране.