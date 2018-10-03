В Европарламенте представили Стратегию борьбы с исламофобией

В Европарламенте представили документ под названием Стратегия борьбы с исламофобией.

Проект, рассчитанный на два года, был разработан ведущими учеными и экспертами из европейских стран, сообщает Islam-today.

Авторами его выступили Ян Лоу, Салман Сайид и Амина Исат-Даас из Центра исследований по вопросам этнического и расизма в Лидском университете.

Документ, разработанный с участием 272 политиков, НПО и активистов, а также представителей СМИ, искусства и научных работников, призывает государства-члены и директивные органы действовать более активно в борьбе с исламофобией и укреплять юридическое сотрудничество в этой сфере.

Стратегия перед собой целый ряд целей: оспаривание конструкций мусульманской «угрозы»; усиление работы по борьбе с дискриминационными национальными проектами в европейских странах; продвижение культуры совместимости и дружелюбия; борьба с представлением о сингулярности ислама; борьба с сексизмом; подчеркивание человечности и нормализации мусульман и вызов искаженным представлениям о них.