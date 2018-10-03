В Медине презентовали уникальный "вышитый" Коран
16:27, 03 октября 2018Ислам
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Необычный Коран / islam-today.ru
В музее Священного Корана в Медине представили весьма необычный экземпляр мусульманского священнописания.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на саудовского блогера Ахмада ар-Румаха, привезен Коран из Пакистана, а уникальность его заключается в том, что он полностью вышит на ткани и переплетен в книгу.
Автор экспоната - жительница Пакистана Насим Ахтар. Работу над ним она начала еще в 1987 году. На вышивку ручной работы у нее ушло более тридцати лет – завершила она ее только в этом году. Тексты аятов мусульманка, как отмечается, вышивала только находясь в омовении и после утреннего намаза.
Работу она решила подарить музею Священного Корана в Медине.
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