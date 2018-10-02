В Сан-Франциско открылась выставка, посвященная современной мусульманской моде

В музее искусств de Young Museum в Сан-Франциско (США) открылась выставка, посвященная современной мусульманской моде.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на Dezeen, уже с первого дня работы выставка, которая так и называется – «Современная мусульманская мода» - пользуется большой популярностью.

На выставке представлены экспонаты, которые демонстрируют не только современное состояние мусульманской моды, но и проливает свет на эволюцию мусульманского стиля. В экспозиции – наряды для мусульманок от ведущих модельеров мира, мусульманские купальники – буркини, спортивные хиджабы и аксессуары, являющиеся неотъемлемой частью мусульманского стиля.

«Большинство людей полагают, что в мусульманских странах нет такого понятия как мода, однако это – глубоко ошибочное мнение. Проблема состоит только в том, что мусульманская мода практически не изучена», - говорит директор музея Макс Холлейн.