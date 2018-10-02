В Дании могут уволить женщину-полицейского, обнявшую мусульманку в никабе

В Дании в отношении женщины-полицейского, которая во время демонстрации против запрета на закрывающую лицо одежду обняла мусульманку в никабе, начато расследование.

Фотография с плачущей мусульманкой и обнявшей ее датчанкой стала вирусной в сети интернет. Сделан снимок был 1 августа в Копенгагене, когда в Дани вступил в силу запрет на ношение в общественных местах закрывающей лицо одежды, сообщает Islam-today.

В парламенте страны отметили, что «работа полиции заключается в том, чтобы защищать закон, а не обнимать людей, которые против него».

При этом адвокат офицера подчеркнул, что она попросту «надлежащим образом исполнила роль «сотрудника по диалогу», специально созданного для ослабления напряженности во время протестов, и это не имеет никакого отношения к религии.