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ДУМ Чечни запускает ресурс для проверки пищевых добавок на соответствие исламу

01:20, 02 октября 2018
Ислам
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В Чечне пищевые добавки проверят на соответствие исламу / islam-today.ru

Сайт создан Духовным управлением мусульман ЧР, сообщает Islam-today. 

Пользователи его могут за несколько минут проверить, не является ли пищевая добавка запрещенным (харам) или сомнительным (муштабах) для мусульман продуктом.

Произвести проверку можно как по коду (например, «Е-331») или названию (например, «цитрат натрия»).

Напомним, недавно ДУМ ЧР запустило ресурс «онлайн-медресе», с помощью которого желающие могут получить необходимые знания об исламе и подготовиться, тем самым, к поступлению в религиозные вузы.

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