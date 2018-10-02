ДУМ Чечни запускает ресурс для проверки пищевых добавок на соответствие исламу
01:20, 02 октября 2018Ислам
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В Чечне пищевые добавки проверят на соответствие исламу / islam-today.ru
В Чечне запустили онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить, соответствует ли тот или иной продукт питания религиозным нормам.
Сайт создан Духовным управлением мусульман ЧР, сообщает Islam-today.
Пользователи его могут за несколько минут проверить, не является ли пищевая добавка запрещенным (харам) или сомнительным (муштабах) для мусульман продуктом.
Произвести проверку можно как по коду (например, «Е-331») или названию (например, «цитрат натрия»).
Напомним, недавно ДУМ ЧР запустило ресурс «онлайн-медресе», с помощью которого желающие могут получить необходимые знания об исламе и подготовиться, тем самым, к поступлению в религиозные вузы.
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