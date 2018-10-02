ДУМ Чечни запускает ресурс для проверки пищевых добавок на соответствие исламу

В Чечне запустили онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить, соответствует ли тот или иной продукт питания религиозным нормам.

Сайт создан Духовным управлением мусульман ЧР, сообщает Islam-today.

Пользователи его могут за несколько минут проверить, не является ли пищевая добавка запрещенным (харам) или сомнительным (муштабах) для мусульман продуктом.

Произвести проверку можно как по коду (например, «Е-331») или названию (например, «цитрат натрия»).

Напомним, недавно ДУМ ЧР запустило ресурс «онлайн-медресе», с помощью которого желающие могут получить необходимые знания об исламе и подготовиться, тем самым, к поступлению в религиозные вузы.