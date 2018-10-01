В Кельне открыли крупнейшую в Германии мечеть
14:30, 01 октября 2018Ислам
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В Кельне открыли мечеть / islam-today.ru
В Кельне состоялась церемония открытия крупнейшей в Германии мечети.
В ходе своего визита в Германию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии ее официального открытия, сообщает Islam-today.
Выступая перед гостями церемонии, Эрдоган в очередной раз напомнил, что ислам не приемлет ни насилия, ни террористической деятельности.
«Терроризм всегда является преступлением, независимо от того, кто его совершил - христианин, иудей или мусульманин», - отметил, в частности, турецкий лидер.
Эрдоган также выразил мнение, что открытие мечети положит конец напряженности в отношениях Турции и Германии.
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