Более 3 тысяч норвежцев приняли ислам

Число принявших ислам жителей Норвегии в последние годы перевалило за три тысячи.

Об этом в интервью для одного из норвежских изданий сообщил научный сотрудник кафедры религиоведения и истории Университета Осло Карин Вог, сообщает Islam-today.

По его словам, активно ислам жители страны начали принимать с 1990-х годов. Норвежские женщины, как отмечается, при этом, как правило, принимают ислам, выходя замуж за мусульманина. Сегодня же, когда каждый человек в любой точке планеты имеет доступ к информации о любой религии, замужество перестало быть главной причиной принятия ислама.