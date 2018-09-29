Переведен фильм о покрывале священной Каабы

Официальный хадж-оператор Дагестана «Марва-тур» перевел с арабского языка на русский фильм, в котором рассказывается о Кисве – покрывале Священной Каабы.

В картине, в частности, рассказывается не только о том, как полотно ежегодно сменяется новым и передается одной из мекканских семей, но и о том, как происходит процесс его изготовления на каждом этапе, сообщает Islam-today.

Сообщается, что работа над фильмом продолжалась в течение полутора лет. Участие в процессе приняло множество экспертов. В результате, в картину попали только самые лучшие кадры.