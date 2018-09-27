В Саудовской Аравии запустили скоростные поезда между священными для мусульман городами Мекка и Медина

В Саудовской Аравии пущены скоростные поезда между священными городами Мекка и Медина и побережьем, которые будут ходить со скоростями до 450 км/час.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Тhe guardian", в торжественном открытии нового скоростного железнодорожного маршрута, соединяющего оба города с побережьем для удобства туристов и паломников, принял участие король Салман.

Скоростная магистраль длиной в 450 км и стоимостью в 7,87 млрд. долларов соединила Мекку и Медину с побережьем Красного моря близ Джидды – это второй по величине город в стране, считающийся ее «экономической столицей». Скоростная ветка стала одним из крупнейших проектов развития транспортной инфраструктуры в регионе Ближнего Востока. Ожидается, что общий пассажиропоток составит порядка 60 млн. человек в год, и при этом скоростной ветке со следующей недели будут пущены еще и товарные поезда.

Скоростная ветка будет вскоре выведена к новому терминалу в аэропорту Джидды, который уже принимает самолеты местных авиалиний, а в скором времени начнет принимать рейсы со всего мира после введения в строй новых посадочных полос и терминалов.