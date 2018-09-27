Король Саудовской Аравии посетил мечеть пророка в Медине
01:35, 27 сентября 2018Ислам
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Король Саудовской Аравии посетил мечеть пророка в Медине / islam-today.ru
Король Саудовской Аравии Аравии Салман бин Абдулазиз посетил мечеть Пророка Мухаммада (с.а.в) в Медине.
Как сообщает Islam-Today со ссылкой на Al Arabiya, в компании сына, наследного принца Мухаммеда, а также целого ряда других членов королевской семьи и официальных лиц, монарх совершил намаз.
Ранее портал Islam-Today сообщал, что принц Мухаммед фактически переехал на свою роскошную яхту, опасаясь за свою жизнь и безопасность.
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