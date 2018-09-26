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В Германии откроют самую большую мечеть в Европе

07:14, 26 сентября 2018
Ислам
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Центральная мечеть Кельна станет самой большой и современной не только в Германии, но и во всей Европе / thearchitect.pro

Строительство здания финансировалось Исламским религиозным союзом Турции и продолжалось восемь лет, пишет NEWSru.co.il. 

Мечеть может принять до 1.200 верующих. На ее территории расположены библиотека, торговый центр, конференц-зал на 600 мест, помещения для проведения семинаров, подземная автостоянка.

"Эта мечеть станет самой важной в Германии и всей Европе. Для живущих здесь правоверных братьев она имеет огромное символическое значение. Она символизирует мир, братство и культуру сосуществования", - заявляет глава союза Невзат Ашикоглу.

Приближающаяся по численности к пяти миллионам мусульманская община Германии – вторая по численности в Европе после французской. Около трех миллионов германских мусульман – турецкого происхождения, причем в основном – это уроженцы страны.

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