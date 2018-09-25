Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен проголосовали за запрет никаба

В швейцарском кантоне Санкт-Галлен прошел день референдумов, в рамках которого жители региона высказались по целому ряду вопросов, в том числе за запрет продукции с ГМО и внесение в конституцию положения о продвижении велоспорта.

Проголосовали жители региона и за запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо, «если это может представлять угрозу безопасности, сообщает Islam-today.

За внесение соответствующих поправок в Уголовный кодекс высказались 67% граждан (при явке около 40%).

В сентябре прошлого года инициативу эту поддержал и парламент кантона. Аналогичный запрет на законодательном уровне в настоящий момент уже действует в соседнем кантоне Тичино. На федеральном уровне власти страны инициативу о запрете ношения никаба на всей территории Швейцарии ранее отклонили.