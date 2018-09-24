Правительство Индии запретило исламский обычай быстрых разводов по решению мужа

Правительство Индии запрещает исламский обычай быстрых разводов по решению мужа – это решение затронет права примерно 170 миллионов мусульман, живущих в стране.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на religionnews, правительство издало соответствующее постановление во исполнение решения верховного суда страны, положившего конец мусульманскому обычаю «тройного талака», согласно которому мужу достаточно трижды произнести это арабское слово (означающее «развод»), чтобы отвергнуть жену. Верховный суд признал, что этот обычай нарушает конституционные права мусульманских женщин, что противоречит 14-й статье конституции страны, гарантирующей равноправие граждан.

В настоящее время подавляющее большинство из 170 млн. мусульман в стране исповедует ислам суннитского толка и руководствуется законами шариата при решении семейных, бытовых, коммерческих и других проблем и споров. Пресловутый обычай тройного талака дозволяет мужчине произнести эти роковые слова не только одно за другим, но и с задержками любой продолжительности, если ему это заблагорассудится. Он также может довести их до сведения отвергнутой жены любым способом – с помощью письма, телефона, текстового сообщения или даже поста в социальной сети.

Постановление правительства теперь должно быть утверждено парламентом страны в течение шести месяцев, после чего оно приобретет статус закона. Но и в эти шесть месяцев нарушителей постановления властей уже можно привлекать к уголовной ответственности по законодательству страны.