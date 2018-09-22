Во Львове презентовали издание «Украинские просветители и ислам»

В Литературно-мемориальном музее Ивана Франко во Львове 19 сентября состоялась презентация издания «Украинские просветители и ислам», которое вышло при содействии ГС ВА «Альраид».

О своем труде «Украинские просветители и ислам» рассказывала кандидат филологических наук Соломия Вивчар. Предисловие к книге написал известный востоковед и переводчик Корана на украинский язык Михаил Якубович, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на "Альраид".

Мероприятие в рамках 25 Международного книжного форума во Львове модерировал директор Музея Франко Богдан Тихолоз.

Имам львовского ИКЦ Мурат Сулейманов, приглашенный на презентацию, поблагодарил Соломию Вивчар за исследование, которое показывает восприятие Ислама выдающимися украинскими деятелями — тему, до недавнего времени не поднимаемую никем, учитывая советскую позицию после тотальной депортации крымских и волынских татар: «в УССР ислама и мусульман нет».

Автор собирала материалы более двух лет, проанализировала многочисленные труды, начиная с летописей времен Древней Руси. Особое внимание уделила творчеству Григория Сковороды, Пантелеймона Кулиша, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Агатангела Крымского, Михаила Коцюбинского, Леси Украинки, а также писателей XX ст.

Отмечается, что именно Иван Франко, в музее которого и состоялась презентация, открыл культуру исламского мира украинскому читателю.