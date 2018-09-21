Саудовская Аравия запретила палестинцам совершать Хадж

Саудовская Аравия не впустит палестинских беженцев, находящихся на территории Ливана, в страну, чтобы совершить Хадж.

Как сообщили ближневосточные СМИ, королевство перестало выдавать визы палестинцам, которые проживают в Ливане и не имеют палестинских паспортов – таких сейчас насчитывается более 300 тысяч человек. Об этом сообщает Islam-today.

Беспокойство по поводу такого неоднозначного шага уже выразили представители Палестинского центра по правам человека, тем более, что саудовская сторона так и не обозначила причины отказа выдавать визы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что визы для совершения паломничества в Мекку саудовские власти не стали выдавать также палестинцам, имеющим гражданство Иордании.