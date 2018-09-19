Мусульманка защитила свое право на хиджаб в Европейском суде по правам человека

Европейский суд по правам человека встал на сторону мусульманки, которая обратилась в ЕСПЧ с иском против Бельгийского государства.

Поводом стало то, что женщине, имя которой не называется, запретили входить в мусульманском платке в зал суда, где рассматривалось дело об убийстве ее брата, сообщает Islam-today.

Запрет этот мусульманка назвала нарушением ее права на свободу вероисповедания. Европейский суд по правам человека позицию женщины поддержал и постановил, что бельгийские судьи нарушили девятую статью Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует каждому свободу мысли, совести и религии.

ЕСПЧ обязал Бельгию выплатить мусульманке компенсацию в размере 1 тысячи евро.