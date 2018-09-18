В Австралии мусульманские организации помогают фермерам преодолеть последствия засухи

Мусульмане Австралии оказали помощь фермерам страны, которые столкнулись с последствиями сильнейшей засухи – острой нехваткой сена для крупного рогатого скота.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на news.com.au, несколько австралийских мусульманских организаций, объединив усилия, предоставили западного Квинсленда животноводам, в общей сложности, 33 тонны сена.

Отмечается, что это – весьма ощутимая поддержка в сложившихся непростых условиях. Деньги для фермеров Квинсленда, как сообщили мусульманские лидеры, жертвовали приверженцы ислама со всех уголков Австралии.

«Мы пригнали три грузовика сена. Конечно, это немного. Но, надеемся, фермеры честно распределят их между собой и смогут обеспечить свой скот питанием хотя бы в ближайшие несколько дней», - отметил представитель одной из мусульманских благотворительных организаций Юсуф Хатри.