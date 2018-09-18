Американская компания выплатит 1,5 млн компенсации мусульманам, уволенным за намаз на рабочем месте

Американская мясоперерабатывающая компания выплатит крупную компенсацию 138 мусульманам, которых уволила с завода в Колорадо из-за их желания совершать намаз на рабочем месте.

Компании Cargill Meat Solutions придется выплатить 1,5 млн долларов бывшим рабочим, мусульманам сомалийского происхождения, за неправомерное увольнение и дискриминацию по религиозному признаку, сообщает IslamNews со ссылкой на New York Times.

Производитель мяса принял решение мирным путем урегулировать спор с уволенными работниками во избежание судебного процесса и еще более крупных компенсаций. В декабре 2016 года десятки работников завода в Колорадо покинули цеха после того, как руководство запретило им совершать намаз в перерывы.

В дальнейшем их уволили за «прогулы», и мусульмане подали жалобы в соответствующие органы, а затем к их ситуации подключились правозащитники, усилиями которых все закончилось выплатой компенсации.