В Узбекистане студенток исламской академии исключили за ношение хиджаба

Парадоксальная история произошла в Узбекистане, где из ташкентской исламской академии исключили студенток, носивших на территории учебного заведения мусульманский платок.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на узбекскую службу ВВС, по той же причине еще 60 студенток оказались на грани отчисления. Всего в академии обучаются 124 девушки, 60 из которых согласились отказаться от хиджабов в пользу тюбетеек или париков.

Давлению со стороны администрации района и сотрудников правоохранительных органов подвергаются даже родственники отчисленных студенток.

Как оказалось, ношение хиджаба на территории академии запрещено правилами внутреннего распорядка. Также на территории вуза запрещается читать намаз.

Напомним, Международная исламская академия была создана на базе Ташкентского исламского университета весной этого года. Указ об учреждении нового религиозного вуза подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.