Во Львове презентуют новые книги, посвященные исламскому вероучению и истории мусульман на украинских землях

В Научной библиотеке Львовского национального университета им. Ивана Франко 22 сентября состоится презентация новых книг, посвященных исламскому вероучению и истории мусульман (в частности, татар) на украинских землях.

Мероприятие пройдет в рамках XXV Форума издателей во Львове, сообщает Іslam.in.ua.

Посетителям будут представлены две книги - учебно-методическое пособие “Исламоведение” и коллективное исследование “Татары на Волыни: история, культура, контакты”.

Издания представит Михаил Якубович - известный украинский востоковед, исследователь доктринальной и философской мысли исламского мира, глава Центра исламоведческих исследований Национального университета «Острожская академия».

Учебно-методическое пособие “Исламоведение” является одним из первых в Украине пособий, ориентированных на преподавание учебного курса “Исламоведение”. В книге уделено внимание важным аспектам исламского вероучения, что по замыслу авторов должно способствовать пониманию процессов современного ислама.

В монографии “Татары на Волыни: история, культура, контакты” рассмотрены исторические, общественные и культурные связи Волыни и мусульманского мира. Книга состоит из двух частей, а в приложениях помещены девять исторических документов, освещающих историю татар на Волыни с XVI века до 1931 г.