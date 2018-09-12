Британским мечетям начали присваивать «звезды» за соответствие стандартам эффективности и комфорта

Британским мечетям начали присваивать «звезды» за соответствие глобальным стандартам эффективности и комфорта.

Консалтинговая организация Faith Associates сформировала инициативу «Ориентиры стандартизации мечетей», в рамках которой отмечает мечети, лучшие по ряду параметров, сообщает Islam-today.

Церемония запуска проекта прошла в Лондоне 8 сентября. Мечети, принимающие участие в программе, были оценены по 10 стандартам наилучшей практики – по подбору персонала, качеству управления, порядку с финансами и так далее. При этом наилучшие культовые сооружения получили «5 звезд».

Помимо этого, организация выбрала самые лучшие мечети по 10 разным номинациям, таким как «лучшая программа связей с общественностью», «мечеть с наилучшим менеджментом», «лучший сервис для престарелых».

Мечеть Грин-Лейн, в частности, выиграла в номинации «лучший благотворительный проект», а мечеть Баху Траст победила за свою «лучшую зеленую инициативу».

«Мечети – не просто места поклонения, это также места учебы, благих дел и многого другого, - отметил основатель Faith Associates Шаукат Варрайш. - По всему миру эти учреждения делают общество богаче, и мы хотим поощрить этот позитивный труд».