США могут ввести санкции против Китая за нарушение прав мусульман

Вашингтон может ввести санкции против Китая под предлогом нарушения прав человека в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Как сообщает Islam-today, в Белом доме на протяжении длительного времени изучают применение экономических рычагов давления на Пекин.

Например, ограничение поставок технологий для наблюдения из США в КНР. При этом обсуждение соответствующих санкций велось в американском Минфине, Белом доме и Госдепартаменте в течение нескольких месяцев, и 2 недели назад дискуссии снова возобновились. Это связано с тем, что несколько членов Конгресса США предложили американскому госсекретарю Майку Помпео и министру финансов США Стивену Мнучину ввести адресные санкции против 7 официальных лиц Китая.

Пока администрация Трампа от попытки наказать Пекин за нарушение прав человека воздержалась. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе живет нацменьшинство уйгуров, большинство из них исповедует ислам.

По информации КНР, в данном автономном районе существовали политические лагеря, куда мусульман направляли на «перевоспитание».