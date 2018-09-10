В Грузии власти могут запретить бурки и никабы

В Грузии может появиться закон, запрещающий ношение в общественных местах закрывающей лицо одежды, в том числе никаба и бурки.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на грузинские СМИ, с такой инициативой выступил член фракции «Альянс патриотов» Эмзар Квициани, предложивший соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект будет представлен на ближайшем заседании бюро парламента.

Согласно документу, запрещено носить никабы и бурки будет в парках, скверах, образовательных и государственных учреждениях, транспорте и других общественных местах. Нарушение закона будет наказываться штрафом в размере 500 лари (чуть боле 14 тысяч рублей). За повторное нарушение штраф составит уже 1500 лари.

Закон не будет действовать в отношении сотрудниц аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.