В Грузии власти могут запретить бурки и никабы

14:57, 10 сентября 2018
Ислам
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Никаб и бурка могут оказаться вне закона в Грузии / islam-today.ru

Как сообщает Islam-today со ссылкой на грузинские СМИ, с такой инициативой выступил член фракции «Альянс патриотов» Эмзар Квициани, предложивший соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект будет представлен на ближайшем заседании бюро парламента.

Согласно документу, запрещено носить никабы и бурки будет в парках, скверах, образовательных и государственных учреждениях, транспорте и других общественных местах. Нарушение закона будет наказываться штрафом в размере 500 лари (чуть боле 14 тысяч рублей). За повторное нарушение штраф составит уже 1500 лари.

Закон не будет действовать в отношении сотрудниц аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.

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