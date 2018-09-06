В конкурсе красоты «Мисс Англия» впервые приняла участие мусульманка в хиджабе

В конкурсе красоты «Мисс Англия», который прошел в Лондоне, впервые в истории приняла участие мусульманка в хиджабе.

Как сообщает Islam-today, красота, основанная на скромности, не помешала 20-летней Саре Ифтихар пройти в финал. По подиуму мусульманка прошла в хиджабе и длинном платье черного цвета.

Как пишет газета "Daily Star", сама девушка, которая учится на юридическом факультете университета Хаддерсфилда, отмечает, что не ожидала такого результата. Тем не менее, красота, по ее словам, многолика и не основывается на расе, весе или возрасте.