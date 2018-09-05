В ЮАР мусульманский брак приравняли к официальному

Суд Высшей инстанции Южноафриканской республики приравнял мусульманский брак к официальному, зарегистрированному в органах местного самоуправления.

Такое решение судья Серадж Десаи принял, чтобы в случае развода мусульманки могли претендовать на часть имущества и алименты, информирует Islam-today.

Теперь соответствующую законодательную норму в течение 24 месяцев обязаны ввести президент республики, а также Министерства юстиции и внутренних дел. Правозащитники страны выразили удовлетворение судебным решением, отметив, что теперь жительницы ЮАР, исповедующие ислам, будут защищены законом. Шариат четко регулирует вопросы материального содержания женщин, однако не существует государственных ведомств, которые могли бы следить за исполнением этих норм, а мусульманские религиозные организации попросту не имеют таких полномочий.