цей матеріал доступний українською

В США мечеть подверглась нападению вандалов

17:50, 04 сентября 2018
Ислам
1179 0
От рук вандалов пострадали окна и стеклянные двери мечети / islam-today.ru

На этот раз от рук преступников пострадал мусульманский храм города Остин в штате Техас, сообщает Islam-today.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Неизвестные разбили окна и стеклянные двери мечети, а также порезали шины у припаркованного во дворе мечети автомобиля. Сейчас поисками преступников занимается местная полиция.

Правоохранители изучают записи с камер наружного видеонаблюдения, которым удалось запечатлеть весь процесс атаки.

По предварительным данным, нападавших было двое. На кадрах видно, как они перелезают на территорию мечети через забор и совершают действия вандалистского характера. Инцидент этот вынудил местную мусульманскую общину нанять вооруженную охрану.

Мечеть эта подвергается нападению исламофобов не впервые –нанимать охранников ей пришлось после аналогичного инцидента два года назад.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter