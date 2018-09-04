В США мечеть подверглась нападению вандалов

Очередная американская мечеть подверглась нападению вандалов.

На этот раз от рук преступников пострадал мусульманский храм города Остин в штате Техас, сообщает Islam-today.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Неизвестные разбили окна и стеклянные двери мечети, а также порезали шины у припаркованного во дворе мечети автомобиля. Сейчас поисками преступников занимается местная полиция.

Правоохранители изучают записи с камер наружного видеонаблюдения, которым удалось запечатлеть весь процесс атаки.

По предварительным данным, нападавших было двое. На кадрах видно, как они перелезают на территорию мечети через забор и совершают действия вандалистского характера. Инцидент этот вынудил местную мусульманскую общину нанять вооруженную охрану.

Мечеть эта подвергается нападению исламофобов не впервые –нанимать охранников ей пришлось после аналогичного инцидента два года назад.