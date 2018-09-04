В Мекке из останков жертвенных животных будут производить удобрения

В ближайшие месяцы в Мекке будет построен завод по переработке отходов.

Главной его задачей станет утилизации останков животных, приносимых в жертву паломниками, в том числе и во время Хаджа, сообщает Islam-today.

Переработанные таким образом отходы будут использоваться при создании органических удобрений.

Сообщается, что только в этом году в сезон Хаджа в Мекке было принесено в жертву порядка миллиона животных. Стоимость реализации проекта, как планируется, составит около 54 миллионов долларов.

Ежедневно завод будет перерабатывать 120 тонн биологических отходов.