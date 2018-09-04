В Мекке из останков жертвенных животных будут производить удобрения
14:30, 04 сентября 2018Ислам
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Жертвенных животных в Мекке пустят на удобрения / terraoko.com
В ближайшие месяцы в Мекке будет построен завод по переработке отходов.
Главной его задачей станет утилизации останков животных, приносимых в жертву паломниками, в том числе и во время Хаджа, сообщает Islam-today.
Переработанные таким образом отходы будут использоваться при создании органических удобрений.
Сообщается, что только в этом году в сезон Хаджа в Мекке было принесено в жертву порядка миллиона животных. Стоимость реализации проекта, как планируется, составит около 54 миллионов долларов.
Ежедневно завод будет перерабатывать 120 тонн биологических отходов.
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