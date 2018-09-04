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В Бишкеке открыли одну из крупнейших в Центральной Азии мечетей

01:36, 04 сентября 2018
Ислам
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Строительство храма обошлось в 25 миллионов долларов / islam-today.ru

Участие в церемонии приняли президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в республике с официальным визитом, сообщает Islam-today.

Участие в церемонии открытия мечети приняли президенты Турции и Кыргызстана / islam-today.ru

Как отметил Жээнбеков, проект удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке Турции. «На строительстве мечети работали самые лучшие архитекторы, инженеры и строительные компании Турции. Выражаю глубокую признательность братскому турецкому народу и строителям», - цитирует главу Кыргызстана его пресс-служба.

Строительство мусульманского храма началось в 2012 году и обошлось в 25 миллионов долларов. Мечети присвоили имя выдающегося исламского ученого имама Сарахси.

Построена мечеть в стиле османской архитектуры. Одновременно она может принять до 6 тысяч верующих, еще более 10 тысяч могут расположиться на территории храма. Также в комплексе расположены образовательные классы и конференц-зал.

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