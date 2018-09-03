В Йемене загорелся автобус с паломниками, возвращавшимися из Мекки: есть жертвы

В районе Эль-Уркуб в провинции Абья на юге Йемена загорелся автобус с паломниками, возвращавшимися из Мекки.

Как со ссылкой на директора по вопросам безопасности провинции Али ан-Нуба сообщает Islam-today, в результате погибли два человек, еще 36 пострадали.

По словам чиновника, в автобусе находились верующие, совершившие в Саудовской Аравии обряды Хаджа. Пострадавшие в данный момент находятся в госпиталях, их жизни ничего не угрожает.

В этом году хадж совершили, в общей сложности, более 2,5 миллиона мусульман.