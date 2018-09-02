ООН требует от Китая прекратить преследования мусульман

Китай должен немедленно закрыть «лагеря перевоспитания», в которые отправляются представители уйгурского этнического меньшинства в провинции Синьцзян.

Об этом заявили в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации, сообщает Islam-today.

По оценкам экспертов, на данный момент в этих лагерях содержатся от «десятков тысяч до миллиона уйгуров».

Отмечается, что в лагерях этих уйгурские мусульмане были вынуждены отказаться от своих религиозных убеждений и «полностью полюбить» правящую коммунистическую партию.

МИД Китая, тем временем, категорически отверг все обвинения ООН, заявив, что «лагерей перевоспитания» в стране и вовсе не существует.

В провинции Синьцзян, которая является самой крупной по площади территориально-административной единицей КНР, проживают представители 47 национальностей, наиболее многочисленные из них – уйгуры, исповедующие ислам.