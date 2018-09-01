Палестинцев предупредили о распространении «бракованного» Корана
13:23, 01 сентября 2018Ислам
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Мусульман Палестины призвали сдать бракованное издание Корана религиозным властям / islam-today.ru
Верховный муфтий Иерусалима шейх Мухаммад Хусейн обратился к жителям палестинских территорий, предупредив их о распространении «бракованных» экземпляров Корана.
Об этом сообщает Islam-today. По словам священнослужителя, книга была издана египетско-сирийским издательством на основании разрешения, выданного в 2015 году авторитетнейшим египетским исламским университетом «Аль-Азхар». Как оказалось, в экземплярах мусульманского священнописания не хватает четырёх страниц - 192, 195, 196 и 199-й. Муфтий призвал руководство библиотек, а также верующих, у которых есть неполное издание священной книги, сдать его религиозным властям.
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