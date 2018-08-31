В Пакистане массово протестуют против конкурса карикатур о пророке Мухаммеде

Тысячи исламистов в Пакистане вышли на марш протеста из-за «богохульного» конкурса карикатур с изображением пророка Мухаммеда, который объявил лидер нидерландской ультраправой «Партии свободы» Герт Вилдерс.

Протестующие требуют от нового правительства страны разорвать дипломатические отношения с Нидерландами, сообщает «Седмица».

Марш организовала политическая партия Техрик-е-Лаббаик (ТЛП). Несколько тысяч активистов отправились в среду из восточного города Лахор в Исламабад, где они планируют устроить сидячую забастовку. «Мы можем быть замучены или арестованы, но мы не остановимся, пока не будет закрыт конкурс карикатур или пока не вышлют голландского посла», - сказал один из лидеров ТЛП Афзал Кадри.

Подвести итоги конкурса с бюджетом около 10 тысяч евро планируется в ноябре. На него уже подано 200 заявок.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал мероприятие «не соблюдающим приличий», но защитил право на его проведение на основании свободы выражения мнений.

В минувший понедельник сенат Пакистана принял резолюцию, осуждающую конкурс, и глава правительства страны Имран-хан пообещал поставить этот вопрос на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Он сказал, что исламские страны должны сотрудничать в создании законов против богохульства, аналогичных законам против отрицания Холокоста в европейских странах.

«Если западные страны испытывают боль при обсуждении Холокоста, почему мы не можем попытаться донести до Запада, как нам больно, когда они делают богохульные вещи против ислама и нашего любимого святого пророка, мир ему?» - сказал Имран-Хан.