В Сумах мусульманскую пару не пустили в ресторан из-за цвета кожи и хиджаба

В Сумах семейную пару не пустили в один из ресторанов из-за цвета кожи и хиджаба.

Как сообщает Islam-today, гражданин Сомали и подданный Великобритании Халид Айман и гражданка Украины Дарья Богатырь забронировали столик заранее, однако на входе они столкнулись с охраной, которая впускать их в заведение категорически отказалась.

При этом, как отметили супруги, ни под одну из категорий, которым запрещен вход в ресторан, они не подпадали. Вход здесь запрещается в состоянии алкогольного опьянения, с домашними животными и в спортивной одежде.

Потому супруги предположили, что в заведение они не смогли попасть из-за расистских и исламофобских воззрений охраны и, следовательно, администрации.

После того, как пара написала заявление в полицию, им позвонила владелица заведения, которая отметила, что охранники ресторана – по больше части, - студенты. После инцидента заведением заинтересовалось Управление по вопросам защиты прав потребителей.