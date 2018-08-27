Смертельно больная мусульманка из Египта благополучно совершила хадж

Благополучно завершила паломничество в Саудовской Аравии мусульманка из Египта со смертельным заболеванием.

Возможность совершить хадж ей предоставил саудовский король Салман, сообщает Islam-today.

47-летняя египтянка, у которой отказывают почки, прибыла в КСА по приглашению в рамках проекта монарха «Гости Хаджа», реализуемого Министерством по делам ислама Саудовской Аравии. Сабиха Махмуд Мухаммад, приехав в королевство, получила всю необходимую медпомощь, а именно гемодиализ, и смогла совершить все обряды без риска для жизни.

При этом координировали медицинское сопровождение женщины министерство обороны Египта совместно с саудовской стороной, чтобы мусульманка могла проходить сессии гемодиализа по своему графику.