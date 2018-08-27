В Австралии неизвестные подожгли мечеть в Курбан-байрам

Мечеть, расположенная на севере австралийского города Перт, подверглась атаке злоумышленников в дни, когда приверженцы ислама отмечали праздник Ид аль-Адха.

Как сообщает Islam-today, службы экстренного реагирования вызвали в мечеть Миррабука около полуночи. Там пожарные нашли горящие предметы мебели и дерево, объятое пламенем, и оперативно ликвидировали возгорание. При этом огонь и вода от тушения пожара нанесли серьезный урон второму этажу культового сооружения.

Мотивы атаки на мусульманский храм, где в эти дни отмечали главный праздник, пока неизвестны.

Со слов имама мечети Амира Али, за 30 лет своей работы он никогда не сталкивался с агрессией и негативом, и местные жители всегда позитивно относилось к культовому сооружению и его прихожанам.

«Мы поддерживаем это место на еженедельные пожертвования, сообщество всегда нам очень помогало, именно так мы и жили 30 лет, - поясняет Али. - Каждую пятницу примерно 2 тысячи человек приходят молиться в это место, и прежде никаких инцидентов не случалось, - говорит имам. - На месте пожара полиция нашла 6 банок от аэрозоля, - отмечает он. - Ущерб зданию оценивается в $250 тысяч».