Мусульманский боксер из Франции помог предотвратить захват пассажирского самолета
11:21, 27 августа 2018Ислам
4392 0
Мусульманский боксер из Франции помешал захвату самолета / islam-today.ru
Спортсмен марокканского происхождения Тарик Сахибеддин, двукратный чемпион Франции по боксу, помог предотвратить захват пассажирского самолета.
Инцидент случился на борту лайнера, который следовал из Мюнхена в Париж, о нем в Facebook написал журналист Арно Ромеро, сообщает Іslam-today.
Когда один из пассажиров стал вести себя агрессивно и попытался попасть в кабину пилотов для того, чтобы заставить их поменять курс, боец повалил буйного мужчину и связал его. По прилету французский спортсмен удостоился оваций пассажиров и экипажа.
Нарушителя передали сотрудникам полиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter