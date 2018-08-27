Мусульманский боксер из Франции помог предотвратить захват пассажирского самолета

Спортсмен марокканского происхождения Тарик Сахибеддин, двукратный чемпион Франции по боксу, помог предотвратить захват пассажирского самолета.

Инцидент случился на борту лайнера, который следовал из Мюнхена в Париж, о нем в Facebook написал журналист Арно Ромеро, сообщает Іslam-today.

Когда один из пассажиров стал вести себя агрессивно и попытался попасть в кабину пилотов для того, чтобы заставить их поменять курс, боец повалил буйного мужчину и связал его. По прилету французский спортсмен удостоился оваций пассажиров и экипажа.

Нарушителя передали сотрудникам полиции.