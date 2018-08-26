Выжившие при землетрясении в Индонезии мусульмане отметили Курбан-байрам под открытым небом

Сотни тысяч людей, выживших во время землетрясений на острове Ломбок, Индонезия, на этой неделе отпраздновали Ид аль-Адха (Курбан-байрам) в импровизированных лагерях беженцев.

При этом островитяне пытались хотя бы на дни главного мусульманского праздника абстрагироваться от трагедии, которая унесла жизни 500 человек за последние несколько недель, сообщает Islam-today.

Жители острова, спасшиеся от стихийного бедствия, совершили коллективную молитву под открытым небом и на рисовых полях принесли в жертву барашков. Позже они приготовили традиционные блюда для праздничного стола.

«Раньше мясо раздавали в мечети нуждающимся людям, однако сейчас мы все равны, между богатыми и бедными различий не осталось, - поясняет жительница Ломбока Рафика, чей дом был разрушен при землетрясении. - Главное, что в лагере для эвакуированных мы все вместе».