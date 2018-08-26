Во время хаджа в Саудовской Аравии скончались 39 египтян

Среди паломников из Египта, совершивших хадж в нынешнем году, количество погибших увеличилось до 39, гласит сообщение Минздрава страны.

При этом из 2 млн. мусульман, совершающих хадж, египтян насчитывается порядка 80 тыс. человек, сообщает Islam-today.

По словам представителя ведомства Хеледа Мехеда, 2 мужчин в возрасте 63 лет и 81 года из египетских городов Александрия и Асуан соответственно скончались от гипотонии по время выполнения ритуалов хаджа в Мекке. Чиновник также добавил, что власти Египта координируют с официальными лицами Саудовской Аравии выдачу свидетельств о смерти своих погибших граждан.

Отмечается, что смерть от усталости, тепловой прострации и других причин – обычное явление для людей, особенно пожилых, во время хаджа, который в этом году проходит с 19 по 24 августа.