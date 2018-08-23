Турция бесплатно раздала жертвенное мясо в 103 странах по всему миру

Сотрудники турецкого Фонда прав и свобод человека распределили мясо жертвенных животных среди 2,3 млн. нуждающихся сразу в 103 странах по всему миру.

При этом приоритет отдавался обитателям лагерей беженцев, пожилым и одиноким людям, жителям зон бедствий, вдовам, школам и больницам, приютам для сирот, сообщает Islam-today.

Также на праздники Фонд организовал раздачу одежды в 16 странах мира. Ее получили 17 099 сирот.